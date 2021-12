LA DENUNCIA

TREVISO Obbligo di mascherina all'aperto: al mercato del sabato, giorno di esordio della zona gialla, anticipata dalla Regione al fine settimana, cittadini ligi alla norma, ambulanti molto meno, tanto che il sindaco Mario Conte ha subito preso provvedimenti, annunciando una formale lettera di richiamo dopo le scene viste ieri. Piazza del Grano e piazzale Burchiellati erano il principale campo di prova, ieri, insieme al Calmaggiore, la via dello shopping. Camminamenti e snodi particolarmente affollati, ma questa non è una novità, tanto che nelle ultime settimane, con il progressivo aumento dei contagi, in molti, soprattutto anziani, avevano già provveduto a rialzare la mascherina fino al naso.

«TUTTI LIGI»

«Io la porto sempre lo stesso, per me l'obbligo va benissimo, anzi: c'è tanta gente e bisogna portarla sempre», sottolinea una signora. Fin che la situazione lo permetteva, i più evitavano di camminare con addosso la mascherina: «Ma da quando i contagi sono ricominciati a salire ho ripreso a usarla aggiunge un'altra passante soprattutto in contesti come il mercato: di anni ne ho tanti e vorrei godermi gli ultimi» dice ridendo. I più attenti sono i trevigiani di una certa età, quelli più a rischio in caso di infezione. La mascherina mentre si passeggia non è dunque un peso: «Se serve per uscire da questa situazione, va bene anche la mascherina all'aperto dicono in coro due amiche - soprattutto quando si è in mezzo a tanta gente: è una questione di responsabilità». Basta il colpo d'occhio, in particolare in piazzale Burchiellati, per capire che non è il caso di avventurarsi tra la folla senza le adeguate misure di protezione. Una visione che, va detto, hanno anche diversi commercianti: «La gente vuole uscire però la paura è tanta per tutti è stato il commento proprio di un ambulante i clienti hanno moltissimo rispetto, hanno capito che questo virus è molto pericoloso. Per noi, d'altro canto, è fondamentale restare aperti, che si lavori o no ci sono le tasse da pagare». Tant'è.

L'ACCUSA

Questo ragionamento, che vale per tutti, non spinge però la totalità dei venditori a fare attenzione. Tra gli ambulanti, alcuni dei quali già lo scorso anno erano stati sanzionati dalla Polizia locale, c'era ieri mattina anche chi la mascherina la teneva ben sotto il naso, se non addirittura sotto il mento. Magari con la scusa di fumare una sigaretta, magari per tirare il fiato, forse solo per leggerezza. Non solo quelli dei banchi di abbigliamento, ma anche i venditori di alimentari. E questo non è sfuggito a chi faceva i controlli, vedi proprio i vigili, in pattuglia con l'auto anche sulle mura, né al sindaco Mario Conte, che ha notato questa superficialità con i propri occhi. «Dispiace vedere che i cittadini rispettano le regole, mentre qualche ambulante del mercato se ne dimentica. Sarà nostra cura, domani (oggi ndr), richiamarli con una lettera al rispetto delle regole, che deve valere per tutti». E' un periodo delicato, dice Conte, i sacrifici che tutti stanno compiendo servono anche a permettere ai commercianti di continuare a lavorare: «E quindi devono essere loro i primi a rispettare le regole, anche perché parliamo di salute pubblica, oltre che di dare continuità lavorativa a loro e a tutte le categorie. Complimenti ai cittadini, molto responsabili, e una tiratina d'orecchi a qualche commerciante che si è dimostrato superficiale. Metteremo nero su bianco un richiamo ufficiale con cui chiederemo a tutti di proteggersi».

Lina Paronetto

