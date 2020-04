LA DENUNCIA

TREVISO Addette alla pulizie del Ca' Foncello al lavoro con la febbre. E nessun tampone effettuato alle lavoratrici rientrate dalla malattia. Al momento un quinto del personale femminile sarebbe assente: 30 persone in tutto, tra cui 20 in quarantena, 6 risultate positive al Covid-19 e due di loro costrette al ricovero e dimesse martedì. È la denuncia della Fisascat Cisl di Treviso che ha lanciato l'allarme sulla gestione dell'emergenza coronavirus da parte della Rekeep, azienda con 170 dipendenti (per la maggior parte donne e con contratti part-time) impegnata nell'appalto del servizio di pulizie, igiene, sanificazione e smaltimento rifiuti all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Azienda che respinge ogni tipo di accusa e che sta valutando come procedere per tutelare la sua reputazione.

IL CASO

C'è inoltre da dire, in premessa, che l'azienda sanitaria ha già avuto un incontro con la Rekeep. «Da domani test rapidi a tutto il personale delle pulizie attraverso la puntura sul polpastrello - ha sottolineato il direttore generale dell'Usl 2, Francesco Benazzi - In caso di esito positivo, scatterà il tampone per la conferma definitiva». E, ovviamente, qualora ci fossero casi di positività si procederà con le misure di sicurezza, che al momento non hanno ragione di esistere. La denuncia del sindacato però rimane. «Ci risulta - spiega Patrizia Manca, segretaria della Fisascat Cisl Belluno Treviso - che siano rientrate dalla quarantena lavoratrici e lavoratori senza aver effettuato la dovuta profilassi. Nessun dipendente è stato preso in carico in sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e abbiamo lavoratrici che vanno a lavorare con la febbre e vari sintomi per garantire il servizio».

LE RICHIESTE

Il sindacato chiede che «venga effettuato il tampone a tutte le dipendenti, per tutelare non solo la loro salute ma anche quella dei degenti dei reparti e del personale sanitario con cui sono costantemente a stretto contatto». L'azienda sanitaria e la stessa Rekeep sul punto hanno concordato la procedura da tenere, rimandando al mittente le accuse mosse dal sindacato.

