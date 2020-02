LA DENUNCIA

ODERZO «Negli ultimi giorni ho vissuto diversi episodi spiacevoli sulla mia pelle, episodi di razzismo alimentati dalla paura per il Coronavirus. Camminare per strada, visitare un museo o prendere un mezzo pubblico sta diventando per me motivo di imbarazzo. Al mio passaggio vedo persone coprirsi bocca e naso, nei loro volti un'espressione preoccupata ma altre volte hanno un'espressione divertita. Fa male, fa molto male ve lo assicuro». E' solo un breve estratto di un post pubblicato ieri su Facebook da un 22enne, Jiaqi Wang, ragazzo italiano (ha ottenuto la cittadinanza nel 2017) cresciuto a Oderzo dove si è diplomato con il massimo dei voti all'istituto Sansovino prima di iscriversi al Politecnico di Milano per frequentare la facoltà di Architettura.

Il 22enne si trova attualmente a Lisbona, per il progetto Erasmus, ed è qui che è stato vittima di gravi episodi di discriminazione, accusato a torno di diffondere il Coronavirus. Da qui la decisione di lanciare un appello dalla sua pagina Facebook, parole rivolte soprattutto ai genitori, ma non solo. «Come si spiega ad un bambino quello che sta succedendo a Wuhan? - si interroga Jiaqi Wang -. Io credo che qui il ruolo del genitore, ma anche quello degli insegnanti, sia fondamentale. È noto che i bambini sono molto influenzabili e sensibili, quindi è necessario aiutarli ad elaborare per comprendere le informazioni e le notizie alle quali siamo quotidianamente esposti tutti. Insegniamo ai bambini che una persona con gli occhi a mandorla non è un virus che cammina. Insegniamo ai bambini la gentilezza e l'educazione. Insegniamo ai bambini a non farsi prendere dalla paura, a non avere paura. Ma insegniamo ai bambini anche come proteggersi, a lavarsi le mani bene, a coprirsi la bocca quando si starnutisce o tossisce. Insegniamo ai bambini ad essere umani».

E poi ci sono i gesti di stupidità via social. Ieri mattina a Conegliano un utente ha seminato il panico su Facebook scrivendo su un gruppo cittadino che il virus si era diffuso anche in via XXIV maggio. La notizia, ovviamente non vera, ha suscitato rabbia e indignazione nei confronti dell'autore del post che è stato rimosso poche ore più tardi.

