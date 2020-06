LA DECISIONE

VILLORBA Tempi difficili per le piscine a Villorba. Il Centro di Medicina ha deciso di rinunciare alla propria piscina riabilitativa per continuare a crescere nella sede della strada Ovest. E allo stesso tempo la società che gestiva la piscina sportiva nel polo dell'ex Arep, la Atlantic Sport, ha chiuso rinunciando a ripartire dopo l'emergenza coronavirus. «Il periodo trascorso a causa del Covid-19 ci ha segnato tutti molto dice la società tanto che Atlantic Sport non è più in grado di riprendere le attività di piscina e palestra». Codess, la cooperativa proprietaria del polo dell'ex Arep, sottolinea che la piscina riabilitativa che gestisce in modo diretto nel centro di via Vazzole funziona come sempre. «Dopo il lockdown sono riprese le attività nel rispetto delle misure di precauzione contro la diffusione del virus chiarisce Marco Ranzato di Codess lo stop riguarda la piscina sportiva, che era data in gestione. Stiamo già discutendo con un altro soggetto per riaprirla il prima possibile». Resta il fatto che la piscina sportiva veniva usata anche dalle persone con disabilità di Arep Sociale. Al momento non si può più.

Il caso ha voluto che nemmeno la piscina riabilitativa del Centro di Medicina venisse più aperta dopo l'emergenza Covid. Una coincidenza. Ma il quadro oggi è questo. Ora verrà sacrificata per far decollare la riorganizzazione del poliambulatorio privato. I lavori inizieranno nelle prossime settimane, senza sospendere le attività sanitarie. Il Centro di Medicina guadagnerà un piano: si passerà dagli attuali due a tre, con il piano terra che sarà dedicato alla radiologia e il secondo, quello nuovo, a cardiologia e odontoiatria. In tutto ciò, però, bisognerà fare a meno della piscina che fino a prima del lockdown ospitava riabilitazione, ginnastica, acquaticità neonatale e ginnastica pre-parto. L'idea era di mantenerla in funzione per la prima metà di quest'anno. Ma l'emergenza Covid ha portato alla chiusura anticipata. Per Villorba si tratta di un progetto con due facce. La prima è positiva, visto che il Centro di Medicina sta per crescere. La seconda, invece, ha un retrogusto amaro, dato che l'addio alla piscina riabilitativa oggi si somma alla mancata riapertura di quella sportiva dell'ex Arep. Atlantic Sport ha scelto di mettere fine alle proprie attività. «Noi siamo estranei a questo specificano da Arep Sociale ci occupiamo di attività socio-educative inclusive per persone con disabilità e procediamo con i nostri progetti. Attualmente solo le attività in acqua non sono riprese, soffrendo della mancanza della piscina di Atlantic Sport, ma si stanno cercando soluzioni alternative per riprendere quanto prima». (mf)

