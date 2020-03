LA DECISIONE

VALDOBBIADENE Chiude l'Osteria senza Oste, presa d'assalto dai clienti lo scorso fine settimana. Si tratta ovviamente solo di una chiusura temporanea e non definitiva. L'unica cliente che non sembra soffrire delle restrizioni che riguardano l'emergenza del Coronavirus è la capretta, Rosellina, che tra pochi giorni darà alla luce il suo piccolo. Le due pecorelle, Luna e Sole, riposano, forse godendo di una tranquilla giornata senza ressa. Qualche persona sale verso l'entrata, e dopo aver scattato qualche foto, ritorna sui suoi passi quando si rende conto della chiusura del locale.

Domenica era un'altra storia. C'era molta gente che a piedi o in auto aveva deciso di raggiungere la popolare località sulle Colline dell'Unesco per godersi il panorama e un raggio di sole che splendeva in una giornata di una primavera anticipata. Cesare De Stefani, e sicuro che la sua sia una giusta decisione: «Ho pensato che sia meglio attendere. Ho chiuso per mandare un segnale preciso alla gente; rispettiamo le regole e cerchiamo di non muoverci. La gente sicuramente ha voglia di uscire Chiudendo oggi l'osteria, ho voluto dare il mio piccolo contributo, in modo che la gente abbia un motivo in più per rimanere a casa fino a quando passerà l'emergenza. Ho chiuso oggi e chiuderò anche nei prossimi giorni, ci saranno sicuramente giorni migliori per venire quassù. Tra l'altro è sorta un'altra problematica nei giorni scorsi che ha pesato non poco sulla nostra organizzazione: sono arrivati gruppi di giovani con panini, bibite, patatine e quant'altro. I miei collaboratori hanno dovuto darsi da fare non poco a ripulire tutte le immondizie di queste persone, che si sono mescolate ai soliti avventori abituali. Di solito, sono proprio quelli meno propensi a rispettare l'ambiente, e hanno meno cura delle cose».

«Invito tutti ad avere un po di pazienza - conclude De Stefani -. Io stesso ho cancellato dei viaggi e degli impegni di lavoro. Ho riunito i miei collaboratori e li ho esortati a tenere duro. E' un momento difficile ma sono sicuro che passerà».

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA