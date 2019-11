LA DECISIONE TREVISO Tutti a Treviso, nella grande sala del consiglio provinciale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONETREVISO Tutti a Treviso, nella grande sala del consiglio provinciale che per un giorno, o forse anche più, diventa il cuore del Veneto fiaccato dalla nuova ondata di maltempo. Oggi alle 10,30 la sede della Provincia, al Sant'Artemio, si aprirà per ospitare i consiglieri regionali sfrattati da palazzo Ferro-Fini finito sott'acqua. Le foto delle poltrone sommerse, dei divani in pelle galleggianti e dei consiglieri che cercavano riparo sulle scale e con i pantaloni alzati a mezzo polpaccio, hanno fatto il giro delle rete. Martedì...