LA DECISIONE

TREVISO Sospese tutte le visite agli anziani in casa di riposo, anche quelle attraverso il vetro, in attesa che passi il picco della seconda ondata del coronavirus. L'Israa di Treviso, così come le sedi di Villorba e Paese di Casa Marani e molti altri centri servizi della Marca, ha deciso di ridurre al minimo i rischi per i residenti in questo momento estremamente delicato. I modelli matematici prevedono che il picco dei contagi arrivi la settimana prossima. Da qui la decisione di barricarsi. In prossimità del picco pandemico -si legge nel messaggio che l'Israa ha inviato ai familiari- al fine di evitare possibili contagi tra anziani a seguito della loro movimentazione interna, vengono sospese le visite dei familiari da oggi al 22 novembre.

ALMENO 10 GIORNI

Almeno per dieci giorni, insomma, i parenti non potranno vedere i propri cari nemmeno attraverso il vetro. «È una misura di massima precauzione» ribadisce Giorgio Pavan, direttore dellistituto. Vale per tutte le strutture dellIsraa: casa albergo Salce in zona San Tomaso, residenza di Santa Bona, il Menegazzi di San Giuseppe e lo Zalivani di Fiera, fermo restando che sarà possibile qualche eccezione per motivi particolari. Proprio all'Israa è stato appena concluso un altro screening generale per il coronavirus. Il focolaio che era esploso in casa albergo si sta spegnendo. Sono stati controllati 20 anziani e 9 operatori che erano risultati positivi. Oggi (in attesa degli ultimi due risultati) restano solo 4 positivi: due anziani non autosufficienti e due operatori. «In casa albergo eravamo in attesa della buona notizia, ed è arrivata -sottolinea Mauro Michielon, presidente dellIpab- molti erano increduli, altri si sono commossi. Qualche anziano ha pianto dalla gioia. Sono stati momenti molto difficili. Ma ora affrontiamo il lavoro che rimane con rinato ottimismo». Per quanto riguarda la residenza Città di Treviso di Santa Bona, sono confermati tre contagi all'interno di un nucleo di 34 anziani. I dipendenti, invece, sono risultati tutti negativi. Al Menegazzi di San Giuseppe ci sono un anziano e un operatore positivi. In tutte le situazioni è stato immediatamente disposto l'isolamento. La residenza Zalivani, infine, ad oggi non registra nessun caso di coronavirus. La sospensione delle visite dei familiari in attesa del picco epidemico è stata adottata anche nelle sedi di Villorba e Paese di Casa Marani. «Le visite in questo particolare momento vanno limitate al minimo -spiegano dalla struttura- meno gente si muove, meglio è». Discorso a parte per la sede di Povegliano, sempre di Casa Marani. Qui le visite sono sospese in attesa che si spenga il focolaio scoppiato nei giorni scorsi. Ci sono già state le prime negativizzazioni: si è passati da 18 a 5 anziani positivi. Mentre altri due sono ricoverati in ospedale in condizioni stazionarie.

RISONANZA MEDIATICA

Intanto la stanza degli abbracci sicuri della casa di riposo di Castelfranco diventa un modello internazionale. Il Domenico Sartor e la sua stanza del contatto protetto in tempo di Covid 19 che permette agli ospiti di poter stringere le mani e abbracciare i propri cari all'esterno senza doversi preoccupare di contagi, è al centro dell'attenzione dei media di tutto il mondo e il progetto sta riscontrando l'interesse anche delle altre case di riposo. «Siamo davvero stupiti in positivo dall'interesse riscontrato dalla nostra iniziava e dal clamore che sta avendo sia in Italia che all'estero -affermano il presidente Maurizio Trento e la direttrice Elisabetta Barbato- Davvero, non ce lo aspettavamo. La nostra idea è nata per provare a sopperire una mancanza di questo periodo, quella del contatto fisico e degli abbracci, i cui aspetti terapeutici sul corpo e sulla mente degli ospiti sono dati ormai assodati. Per questo abbiamo messo in piedi il progetto, lavorando sulla fruibilità e sulla sicurezza, ottenendo il parere favorevole del dipartimento di prevenzione dell'Usl 2 e siamo davvero orgogliosi di essere presi ad esempio». Gli scatti dei primi abbracci tra parenti e ospiti della struttura stanno facendo il giro del mondo e sono arrivati anche alla Bbc. Delle foto commoventi dove a parlare sono i volti parlano e le braccia che si stringono forte sigillando un contatto ritrovato dopo tanti mesi d'assenza e di mancanza. Foto che descrivono l'attesa, ma anche l'infinita gioia di potersi stringere al proprio caro.

M. F.

L. R.

