LA DECISIONETREVISO Sono 8 i veterinari sospesi perché, nonostante l'obbligo per tutto il personale sanitario, non si sono vaccinati contro il coronavirus senza un valido motivo. Non potranno più esercitare almeno fino al 31 dicembre, sempre ammesso che nel frattempo non cambino idea vaccinandosi. Chi non rispetta il provvedimento rischia la radiazione. E non è ancora finita. «Abbiamo notificato le prime sospensioni spiega Alessia...