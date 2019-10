CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONETREVISO Si parte con una prima sperimentazione, prevista per il prossimo Natale. Mercatini e bar con plateatico dovranno uniformare i loro arredi alle linee date dal Comune. Che vuol dire: esporre un determinato tipo di tavolini, con colori ben precisi e linee in armonia con il contesto architettonico in cui si trovano. Si concretizza quanto annunciato ancora a luglio dal vicesindaco Andrea De Checchi, che vuole importare a Treviso quanto già viene applicato a Venezia: mettere ordine tra la selva di forme e colori di tavolini,...