LA DECISIONETREVISO Santa Bona Vecchia si ritrova isolata. Una sentenza chiude definitivamente il passaggio ciclopedonale tra la zona in questione e quella di Santa Bona Nuova. Per quasi 30 anni i residenti nella prima via hanno attraversato una striscia di terreno privata tra via Capodistria e vicolo Fossaggera, aggirando un cordolo alto poco più di 30 centimetri, per raggiungere la seconda, dove ci sono tutti i servizi: scuola, negozi, piscina, banche e così via. Ora non potranno più farlo. Negli ultimi anni il passaggio è stato al...