LA DECISIONE

TREVISO Reparti blindati contro il coronavirus. L'Usl della Marca ha sospeso le visite dei familiari nelle unità di Medicina e di Geriatria. Non si vuole correre alcun rischio proprio dove sono ricoverati i pazienti più fragili. La misura è scattata dopo due episodi che hanno evidenziato come il Covid-19 nei primi cinque giorni possa nascondersi anche ai tamponi: nella Prima medicina di Treviso una paziente che era risultata negativa al test è stata contagiata dal marito che le faceva visita in reparto e nella Medicina di Conegliano è stata bloccata la donazione degli organi in seguito alla positività emersa su un'altra donna solo dopo il decesso.

«Abbiamo deciso di sospendere le visite alla luce della particolare vulnerabilità delle persone con più di 65 anni» conferma Livio Dalla Barba, direttore sanitario dell'Usl. Oltre a Medicina e Geriatria, restano vietate le visite anche nei reparti dedicati all'isolamento dei pazienti positivi al coronavirus. Per precauzione, d'ora in poi l'Usl effettuerà il tampone già cinque giorni prima dell'ingresso in ospedale su ogni paziente che deve essere ricoverato o che deve sottoporsi a un intervento chirurgico.

I fronti sono due: da una parte bisogna fare tutto il possibile per evitare che scoppino nuovi focolai all'interno degli ospedali e dall'altra è necessario individuare quanto prima i cittadini positivi da isolare per scongiurare altre ondate di contagi. «Per sconfiggere il virus è fondamentale identificare precocemente i casi di Covid-19 sottolinea Dalla Barba nel giorno di avvio del maxi screening al Palaverde, il pensiero va anche alle persone che non hanno ancora potuto riaprire le attività. Lo sforzo che stiamo facendo è anche per loro». Oggi vengono garantiti i tamponi a tutti i familiari delle persone positive all'insorgere di ogni minimo sintomo. Dopo la ripresa delle attività ordinarie, inoltre, c'è da pensare a come recuperare le quasi 41mila prestazioni non urgenti, tra visite, esami e interventi, saltate proprio a causa dell'emergenza coronavirus. Oltre la metà, quasi 21mila prestazioni di controllo, potrebbe essere garantita con il tele-consulto a distanza con gli specialisti. «Stiamo lavorando con i medici di famiglia per renderlo possibile tira le fila Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl si tratta di un'attività in cui crediamo molto. È arrivato il momento di farla decollare in modo stabile». (m.fav)

