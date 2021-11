Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO «Piazza dei Signori non sarà più a disposizione per questo tipo di manifestazioni». Il sindaco Mario Conte lo dice chiaramente. Le manifestazioni cui allude sono quelle dei No pass, No vax e via discorrendo. Quelle formate da decine, se non centinaia di persone, che scelgono in genere il sabato pomeriggio per occupare le piazze con i loro cartelli e i loro discutibili slogan contro vaccino o certificazione verde. Bene....