TREVISO Peggiora la qualità dell'aria e a Treviso scattano ulteriori limitazioni al traffico. Da oggi infatti nel territorio comunale del capoluogo vige l'allerta arancione anti-smog (nulla a che vedere, ovviamente, con le fasce legate alla pandemia): divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 ai mezzi a benzina Euro 0, 1, 2 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 e ai veicoli commerciali diesel Euro 0, 1 ,2, 3, 4.

Il livello arancio, determinato dopo quattro giorni consecutivi in cui si è registrata una concentrazione di Pm10 superiore a 50 microgrammi per metro quadro, durerà di fatto due giorni, fino a domani compreso: come previsto, infatti, dal 18 dicembre le misure contro l'inquinamento atmosferico saranno sospese, per il periodo natalizio. Numerose le deroghe. Tra le principali, saranno esentate le persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o di fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve (con dichiarazione del datore di lavoro) e i veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età. Potranno circolare anche le auto con più persone a bordo. I mezzi destinati al trasporto delle merci (categoria N euro 3) potranno muoversi per effettuare il carico- scarico alle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17. Inoltre, si potrà muovere in auto chi deve recarsi in strutture sanitarie per visite mediche, cure o analisi, chi deve prestare assistenza a ricoverati o persone non autosufficienti, nonché a quanti sono in isolamento fiduciario per Covid, chi va ad acquistare beni di prima necessità o porta bambini e ragazzi in asili nido, scuole dell'infanzia, scuole secondarie di primo grado. Infine, i mezzi delle società sportive, sul percorso casa impianto sportivo e viceversa e solo per un'ora prima o dopo l'attività.

In tutti questi casi servirà l'autocertificazione, scaricabile dal sito del Comune. Ancora, tra gli altri, il divieto non sia applica a veicoli elettrici o ibridi e con impianti a gpl o metano, quelli dei disabili, autobus di linea, bus turistici, scuolabus, taxi e autovetture in servizio di noleggio con conducente, mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine, delle pubbliche amministrazioni, le vetture con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero, quelle di ospiti degli alberghi o strutture ricettive. I residenti da 60 anni in su, potranno viaggiare gratis sui bus di Mom, esibendo solo un documento di identità.

