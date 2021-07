Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO Obiettivo dichiarato: riprendere anche le normali attività con pubblico esterno, garantendo però l'intera struttura Covid free. Per farlo la Camera di commercio punta sul green pass: da agosto, con l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, anche per accedere nell'ente camerale sarà necessario esibire la certificazione verde per accertare l'avvenuta doppia vaccinazione, la guarigione o, in alternativa,...