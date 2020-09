LA DECISIONE

TREVISO Niente Fiere di San Luca. A Ca' Sugana se ne parlava da giorni, ma ieri è arrivata la decisione definitiva: l'edizione 2020 viene cancellata perché risulterebbe impossibile attirare migliaia di persone in un parco divertimenti garantendo, allo stesso tempo, il rispetto per le misure di sicurezza anti-covid. Impensabile incanalare l'accesso alle giostre in code disciplinate, creare percorsi che rispettino il distanziamento minimo tra una persona e l'altra, verificare il corretto uso della mascherina. Troppo rischioso poi aprire i cancelli di una Fiera-luna park a ottobre, con le scuole partite da poco e con tutti i problemi di questo periodo: «Ci dispiace - annuncia il sindaco Mario Conte - ma quest'anno le Fiere non ci saranno. Preferisco garantire la sicurezza nelle scuole evitando di creare situazioni di contagio. Però nel 2021 faremo un'edizione ancora più ricca».

LA STORIA

Il Covid riesce là dove pestilenze e guerre hanno fallito. Le Fiere nella loro storia non si sono mai fermate, nemmeno durante le due guerre mondiali, nemmeno dopo il bombardamento che distrusse gran parte delle città. Le famiglie storiche, quelle che da generazioni si dedicano a mantenere viva la tradizione degli spettacoli viaggianti, hanno portato a Ca' Sugana le foto della Fiere negli anni 40, in pieno svolgimento nonostante la tragedia del conflitto. E sempre a Fiera. Ma il virus che sta stravolgendo vite e abitudini colpisce anche qui. Stoppa una tradizione le cui radici si perdono nella notte dei tempi. Le prime tracce di una fiera a Treviso risalgono all'anno 905: «Si tratta - si legge nel sito ufficiale della manifestazione - di un diploma di Berengario I, Re d'Italia, redatto a Verona, nella chiesa di S. Zeno, il 9 gennaio del 905. Con questo diploma il Re concedeva al Vescovo di Treviso, Adalberto, parecchi diritti, tra cui due terzi delle imposte che gli spettavano sul mercato del Porto Trevigiano. Con tale concessione il Vescovo entrava in possesso dell'intero beneficio sulla Fiera, perchè l'altro terzo delle imposte era già stato ceduto alla Chiesa trevigiana dai predecessori di Berengario». Da allora, in varie formule e dimensioni, ci sono sempre state. Fino a questo disgraziato 2020.

LA TRATTATIVA

La decisione finale è stata presa ieri dopo varie riunioni con la commissione Fiere: «Alla fine ci siamo arresi - riprende il sindaco - non ci sono le condizioni adatte. Abbiamo anche valutato la possibilità di fare un'edizione ridotta, con sole attrazioni per bambini piccoli. Ma anche questa strada non è praticabile. Gli stessi imprenditori delle attrazioni, cui va tutto il mio sostegno, hanno ammesso che piuttosto di un'edizione raffazzonata sarebbe stato meglio non fare niente». Qualcosa però ci sarà ugualmente: «Tanto per non perdere proprio del tutto la tradizione, verrà allestito solo il tradizionale stand gastronomico dell'oca. Più di questo non è però possibile fare. Non possiamo rischiare. Alla Fiere ci vanno tantissimi giovani e, con le scuole appena riaperte, non sarebbe stato possibile garantire la sicurezza dal punto di visto dei contagi: meglio sacrificare qualche giro sulle belle attrazioni che ogni anno arrivano a Treviso e tenere al sicuro le nostre scuole. L'appuntamento per tutto è per il 2021».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA