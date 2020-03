LA DECISIONE

TREVISO Manca qualche minuto alle 21 quando deflagra la notizia che la provincia di Treviso, assieme a Padova e Venezia, stanno per diventare zona rossa. Il Governo sta per mettere nero su bianco che fino al prossimo 3 aprile non si potrà più entrare o uscire dai confini della Marca. Sospese tutte le attività sportive, chiuse palestre, piscine, musei appena riaperti e resi gratuiti per incentivare un minimo di giro di persone, e ogni altro tipo d'iniziativa. Vietati, se non per motivi strettamente necessari, gli spostamenti in tutto il territorio. Misure drastiche, pensate per contrastare il contagio e piombate su una provincia e una città che tentavano di rialzarsi. La bozza del decreto circolata ieri sera non era ancora firmata, qualche provvedimento potrebbe cambiare.

Il sindaco Mario Conte, appresa la notizia non senza sorpresa, ha fatto un rapido giro di telefonate col direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi e col prefetto Maria Rosaria Laganà. Che qualcosa potesse accadere era nell'aria, ma nessuno nemmeno ipotizzava che Treviso sprofondasse nella zona rossa. «Questi sono fuori di testa - sbotta il sindaco - prendono un provvedimento del genere, sempre che poi venga firmato, senza nemmeno avvisare i sindaci, trattati come dei burattini. Non è possibile essere all'oscuro di tutto quando i cittadini cominciano a chiedere e fare domande a cui non sappiamo rispondere. Non è accettabile un simile trattamento. Sono furibondo. Dei provvedimenti così duri non sono giustificabili in una provincia dove ci sono meno di 150 casi su una popolazione di 900mila abitanti. Devono cambiare, altrimenti avremo un danno enorme».

A dir poco sorpreso anche Benazzi: «Io spero che non sia ancora così, che il decreto venga rivisto - sottolinea - mantenerlo così sarebbe inconcepibile. Nella nostra provincia è tutto sotto controllo. Abbiamo solo quattro persone ricoverate in rianimazione, di cui una è arrivata da Mestre. Abbiamo fatto innumerevoli test, il numero dei positivi sta scemando e già da giovedì contiamo di rimandare a casa i primi ricoverati. Insomma: non siamo la Lombardia, la situazione non è così grave. Incomprensibile quindi essere equiparati ad altre realtà».

Benazzi non si capacita. A Treviso le procedure di prevenzione sono state ferree, l'unico focolaio esistente - quello del reparto di Geriatria al Ca' Foncello - subito individuato e isolato: «Siamo arrivati al punto che dalla stessa Lombardia ci chiedono aiuto e la possibilità di accettare dei ricoveri - continua il direttore - dobbiamo poi fronteggiare le conseguenze di focolai che non sono nostri come quello di Ferrara, dove un gruppo di persone si è infettata andato a ballare, e del Friuli, dove invece si sono ritrovati in un bar a giocare a carte. Se dovevano chiudere quelle zone, avrebbero dovuto pensare prima a cosa fare in quei territori che in agire in questi. Non ho idea di chi, nel Governo, studi le strategie. Ci saranno sicuramente degli epidemiologi. Ma, diciamo, che avrebbero potuto pensarci sopra ancora un po'. Mi dispiace per chi, in questi giorni, ha lavorato sodo per contenere il contagio e limitare i disagi. I risultati li abbiamo ottenuti. Per la nostra provincia non è spiegabile un provvedimento simile. Spero che nelle prossime ore venga rimodulato».

Nel pieno dell'emergenza tutte le istituzioni scelgono di muoversi con estrema prudenza. Stefano Marcon, presidente della Provincia, predica la calma: «Quella che stiamo leggendo in questi minuti è la bozza del decreto, manca ancora la firma. A quanto ne so, la discussione è in corso e potrebbe cambiare. Direi quindi di evitare dichiarazioni molto nette e attendere qualche ora. Se invece i provvedimenti anticipati dovessero essere confermati, saremmo di fronte a una situazione difficile da gestire. Ma poi dovremmo anche capire quali motivazioni hanno spinto a inserire la nostra provincia in questa lista di zone rosse perché, sinceramente, io non ne vedo».

Paolo Calia

