TREVISO L'emergenza coronavirus ferma l'attività dei clown nella Pediatria dell'ospedale di Treviso. Qui, come negli altri reparti del Ca' Foncello, gli ingressi sono stati contingentati. Entra solo un familiare alla volta per ogni paziente. E in questa situazione anche chi di solito porta un sorriso ai piccoli ricoverati e ai loro genitori è costretto a restare fuori. «Nelle ultime due settimane non si è svolta nessuna attività di volontariato conferma Roberto Michielon, 65enne responsabile del gruppo Giocare in corsia, con alle spalle oltre 15 anni di volontariato con la Lilt vale per l'ospedale così come per le case di riposo».

È sospesa anche l'attività della scuola in ospedale, gestita all'interno dell'oasi pediatrica dalle insegnanti dell'istituto comprensivo Stefanini di Treviso. Proprio ieri, però, c'è stata una riunione tra il preside Antonio Chiarparin e le docenti per avviare un sistema di lezioni a distanza, attraverso internet. Le strutture per le videoconferenze sono già presenti. Ormai dovrebbe essere questione di ore. La speranza è che domenica non sia necessario confermare nuovamente le misure contenute nel decreto del presidente del Consiglio per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Solo la fine del blocco può consentire la ripresa delle attività. «Non vediamo l'ora di ricevere l'autorizzazione per poter tornare a stare assieme ai bambini, dicono da Giocare in corsia.

Il gruppo legato alla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, è ormai diventato un'istituzione nel reparto di Pediatria, diretto da Stefano Martelossi. Ci sono in tutto 160 persone. Di ogni tipo: ingegneri, avvocati, insegnanti, operai, studenti e così via. Si turnano in piccole squadre per essere sempre presenti: mattina, pomeriggio, sera. Di mattina ci sono le visite ai bambini e ai genitori. Poi c'è il Biscottificio in pigiama, gestito da Adriano Mellone, che regala a tutti un lato di dolcezza. Nel pomeriggio l'appuntamento con i laboratori organizzati nell'oasi pediatrica. Infine, l'appuntamento serale. È grazie al loro impegno, assieme alla sensibilità dei medici, degli infermieri e del resto del personale, che in questi anni è arriva una ventata di normalità anche in uno dei reparti più delicati dell'ospedale di Treviso. In questo periodo è sospesa. Ma tutti sperano che possa tornare quanto prima. (m.fav)

