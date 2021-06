Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO In camper sulle tracce degli over 60 tra mercati e manifestazioni. Anche con annunci nelle chiese. L'unità vaccinale mobile dell'Usl farà tappa nelle piazze dei comuni trevigiani dove la risposta dei residenti con più di 60 anni alla chiamata per l'iniezione anti-Covid è stata più bassa. Al netto di chi si è già prenotato, mancano all'appello più di 36mila cittadini over 60. Come accaduto lo scorso fine settimana...