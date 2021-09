Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO «Il Comune si costituirà parte civile per chiedere i danni a chi ha danneggiato l'immagine della città». Il sindaco Mario Conte, questa volta, vuole andare fino in fondo. Vedere Treviso, peraltro in una fase di pieno rilancio sia dal punto di vista sia turistico che commerciale, diventare bersaglio sui social di chi cerca posti in vista per risse e regolamenti di conti, lo ha irritato parecchio. E quindi, non appena...