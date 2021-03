Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO Il centro anziani di via Castello d'Amore a Treviso sparisce dalla lista dei centri per le vaccinazioni anti-Covid. Non verrà più utilizzato in questo modo. «C'erano lamentele per gli spazi non adeguati spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl adesso abbiamo bisogno di strutture più grandi, da poter usare almeno fino al prossimo autunno, senza interruzioni». «Se avessimo la possibilità di prendere un...