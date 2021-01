LA DECISIONE

TREVISO Da un lato la creazione di una nuova delega - affidata ad Alessandro Manera che già cura ambiente, personale, verde e Ufficio Europa - mirata alla gestione delle risorse che verranno messe a disposizione col recovery plan; dall'altro un provvedimento immediatamente concreto: l'annuncio che per le aziende del comune di Treviso nessuna imposta sarà aumentata, mentre la tassa di soggiorno resterà congelata almeno fino al 31 luglio. Ieri Ca' Sugana ha battuto due colpi sul fronte della crisi. Il sindaco Mario Conte è particolarmente soddisfatto dal primo: l'istituzione della delega alla Next Generation EU, sigla che rimanda direttamente al recovery fund, gli oltre 200 miliardi di euro che l'Europa ha destinato all'Italia come aiuti per rialzare il paese dopo i durissimi colpi inferti dalla pandemia. Una massa di denaro che, crisi di governo permettendo, dovrà essere gestita. Conti alla mano, solo per i comuni italiani, dovrebbero arrivare 50 miliardi. E Treviso vuole farsi trovare con idee chiare e progetti pronti per essere finanziati.

L'OBIETTIVO

«Siamo i primi in Italia aver istituito questa delega - spiega Conte - a prescindere dai Governi e da quello che succede a Roma con questo nuovo assessorato intendiamo garantire operatività e concretezza nel lavoro di ricerca specifica per intercettare i fondi necessari a sostenere il nostro tessuto economico e sociale. Il lavoro svolto sarà specifico e indirizzato, non solo alla valutazione dei progetti in essere, ma anche ad avviarne di nuovi. I fondi del recovery plan devono essere intercettati dal Comune e spesi per iniziative efficaci, in grado di diventare modelli a livello nazionale nel processo di ripartenza». A differenza dei fondi europei, quelli legati al recovery hanno tempi molto stretti: i progetti da finanziari dovranno essere pronti entro il 2022 e i soldi spesi entro 2026. Manera, che da ieri è al lavoro, non avrà tempo da perdere. Delimitati anche i campi d'intervento: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Istruzione e ricerca, Inclusione e coesione. Uno dei primi progetti che potrebbe vedere la luce è il collegamento su mono-rotaia tra stazione ferroviaria e aeroporto: «Questo tipo di collegamenti è uno di quelli che hanno più possibilità di essere finanziati», ammette Conte. Ma poi ci sono gli aiuti a imprese e famiglie, tutto rivolto al rilancio dell'economia.

LE TASSE

Nel 2021 sono entrate in vigore il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP) e l'asporto dei rifiuti degli operatori mercatali. Ca' Sugana ha però deciso di non aumentare nessuna di queste imposte, che però verranno pagate assieme in una sola rata. «Si tratta di un provvedimento che, pur rappresentando un sacrificio, è necessario per sostenere le nostre imprese in un momento di particolare difficoltà - sottolinea l'assessore al Bilancio Christian Schiavon - vogliamo essere al fianco dei cittadini e delle imprese non solo nell'emergenza ma, a maggior ragione, nel processo di ripartenza». Confermato anche il blocco della tassa di soggiorno fino al 31 luglio e la sospensione del pagamento del canone annuo previsto per l'occupazione del suolo pubblico fino al 30 giugno. «L'Amministrazione - chiude Schiavon - in attesa che il Governo prenda posizione sugli aiuti alla categoria degli albergatori e operatori fortemente in crisi, si riserva di valutare, con l'avanzo di amministrazione, a fine aprile, di intervenire anche autonomamente laddove non vengano prese decisioni a livello statale».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA