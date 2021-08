Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO Apre i battenti il nuovo Covid Hotel di Valdobbiadene, il primo in assoluto nella Marca. Dopo alcuni giorni di attesa, oggi entreranno definitivamente in funzione i 20 posti letto allestiti al secondo piano dell'ex ospedale Guicciardini. Verranno ospitate qui le persone positive al coronavirus o in isolamento precauzionale che non hanno la possibilità di affrontare la quarantena a casa. In primis gli stranieri...