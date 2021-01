LA DECISIONE

ASOLO Niente mercato e attività commerciali in piazza limitate per evitare assembramenti in un periodo ancora troppo delicati dal punto di vista epidemiologico. Lo stop anche al mercatino dell'antiquariato. Due le ordinanze firmate in questo senso, una ad Asolo, l'altra a Pieve del Grappa. Nella città della rocca già ieri, e così sarà anche il prossimo sabato, il mercato di Casella è aperto alla vendita dei soli prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici. Stessa decisione presa per lo storico mercato ambulante di Crespano di Pieve del Grappa previsto per oggi, domenica 10 gennaio. Si tratta di un mercato che vanta oltre 200 anni di storia, il più importante della zona.

Ad Asolo è stato sospeso fino a data da destinarsi il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo che si tiene in centro storico la seconda domenica del mese (oggil il primo forfait). I mercati ambulanti in questione avevano riaperto i battenti a pieno regime e in sicurezza nei mesi di giugno dello scorso anno dopo il periodo di lockdown. In poche settimane di riapertura avevano ripreso a pieno ritmo l'attività e la frequentazione da parte delle persone quanto mai bisognose anche di socialità «Ma la situazione epidemiologica impone massima cautela e la situazione è ancora delicata non solo in provincia ma anche nella pedemontana e nell'asolano dove si contano più di un centinaio di positivi. Sarebbe da irresponsabili non prendere provvedimenti - spiega il sindaco di Asolo Mauro Migliorini -. Quindi dobbiamo limitare al massimo questi appuntamenti e i movimenti delle persone. Per questo motivo abbiamo sentito il dipartimento dell'Usl e poi i nostri uffici ed abbiamo deciso di sospendere e limitare l'attività del mercato ambulante». Ricordiamo che il mercato ambulante di Casella d'Asolo al sabato e poi il mercato di Cresapno di domenica rappresentano due grosse e storiche realtà commerciali dell'asolano e della pedemontana che richiamano ogni volta centinaia di acquirenti e visitatori. Più particolare invece il mercatino dell'antiquariato del centro storico di Asolo dove arrivano espositori da tutta Italia e si danno appuntamenti qui ogni mese, appassionati, curiosi e turisti animando il centro storico tutta la domenica.

Gabriele Zanchin

