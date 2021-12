LA CRONISTORIA

TREVISO Tutto nasce con la grande idea di Dino De Poli, presidente della Fondazione per oltre vent'anni: dare una svolta alla crescita urbanistica della città portando gli uffici pubblici fuori dalle Mura in una cittadella fatta su misura, in un'area grande e a poca distanza dal centro. E gli spazi vuoti riempirli con la vita, come diceva: abitazioni, attività commerciali. Un progetto visionario, ma che De Poli ha realizzato. Ma da lì sono iniziati tutti i guai.

I NUMERI

È nata così la Cittadella delle Istituzioni all'Appiani, il faraonico progetto affidato a un'archistar come l'architetto svizzero Mario Botta. Già dai numeri si capisce la grandezza dell'idea. La Cittadella è nata su una superficie di circa 80mila metri quadrati, per una cubatura complessiva fuori terra di 236mila metri cubi, di cui 48mila destinati a ospitare uffici e 23mila metri cubi riservati a servizi, negozi e appartamenti. In più sono stati realizzati una grande piazza e aree verdi per 15mila metri quadrati, un roseto per 1.260 metri quadrati, piantati 186 alberi ad alto fusto e costruiti 1600 metri di pista ciclabile, un auditorium da 500 posti e, ai piani interrati, circa 2mila parcheggi. Un'opera faraonica dai costi altrettanti enormi: 200 milioni di euro, garantiti da Unicredit, banca madre di Fondazione.

IL BARATRO

Dopo vari tira e molla, la Cittadella inizia ad accogliere i primi uffici agli inizi degli anni Duemila. Le polemiche non mancano, tante istituzioni si sfilano, come la Provincia che sceglie di trasferirsi al Sant'Artemio o la Prefettura: sempre annunciata ma mai arrivata. Gli spazi, però, in qualche modo si riempiono. A complicare le cose arriva poi la grande crisi finanziaria del 2008 che scombussola l'economia di mezzo mondo, figurarsi quella di Fondazione. E restituire il mutuo diventa impresa ardua. Iniziano così gli anni delle vacche magre - sempre definizione di De Poli - con tagli ai bilanci e revisioni. La Cittadella si riempie, ma lentamente, mentre i costi crescono a velocità sostenuta. E il debito condiziona tutte le attività di Ca' Spineda. Oggi tutti gli appartamenti risultano venduti, resta ancora vuota solo la Torre C al centro del contenzioso con la Camera di Commercio che deve ancora concludersi. (P. Cal.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA