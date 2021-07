Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRONACAPEDEROBBA Il cuore di un papà, la tenacia di chi vede annegare la propria bimba e si dimentica di non saper nuotare o forse addirittura, se ne frega. Ha perso la vita così, Mohsen Lammouchi a 54 anni, ieri, risucchiato dalla corrente del Piave che non gli ha lasciato scampo vicino alla cementeria Rossi. «Ho afferrato la ragazza per i capelli, era praticamente morta, sono andato sotto e l'ho spinta su. L'ho portata a riva e l'ho...