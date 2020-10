LA CRONACA

CASTELFRANCO Si riapre l'era di Stefano Marcon: a Castelfranco il sindaco uscente sale al municipio per altri 5 anni. Al governo della città, con uno scarto di 658 voti, viene riconfermato il centrodestra con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la civica Marcon sindaco. Al ballottaggio Marcon contro lo sfidante Sebastiano Sartoretto per il centrosinistra ha portato a casa una vittoria di 7.538 voti contro 6.880, ossia il 51,68% contro il 48,32%. I cittadini, con un'affluenza al 47,24%, hanno prediletto la continuità premiando quanto fatto finora e il programma di centrodestra seppur di pochi voti, con uno spoglio che ha fatto aspettare tutti fino all'ultimo prima di cantar vittoria.

IL TESTA A TESTA

L'attesa è stata snervante per entrambi i candidati, perché fino a 25 seggi scrutinati su 32 il distacco era di due centinaia di voti con 5.571 voti per Marcon contro 5.283 per Sartoretto. Marcon e i suoi hanno seguito lo spoglio nel quartier generale della Lega, a pochi passi da piazza Giorgione, dove una sana scaramanzia ha fatto mantenere ben saldi i tappi sulle bottiglie di prosecco fino all'ultimo seggio. Poi è esplosa la gioia. Marcon si è allontanato un po' dai suoi per realizzare che aveva vinto e assaporare il momento, mentre le tante voci chiassose dei presenti si sono fuse insieme per cantare un Hip-hip-Hurrà brindando tutti insieme, lasciandosi andare in un fragoroso applauso. Cori e applausi hanno richiamato il sindaco, che si è unito ai festeggiamenti. Qualcuno ha anche intonato il motto della Serenissima Par tera, par mar, San Marco. «La soddisfazione più grande è che eravamo soli contro tutti e ce l'abbiamo fatta - le prime parole di Marcon - È un bellissimo risultato, in linea con quello di 5 anni fa. Dedico questa vittoria alla mamma, alla mia mamma. Ora ci prendiamo una giornata per riposare e poi si riparte, carichi. Abbiamo preso degli impegni: quelli che avevamo preso 5 anni fa il abbiamo onorati, ora ne abbiamo di nuovi».

GIOIA E LACRIME

A festeggiare la vittoria c'era anche il coordinatore provinciale della Lega Gianangelo Bof: «I ballottaggi sono sempre duri, lo si sa ammette Anche perché portare l'elettorato del centrodestra a votare per la seconda volta è sempre molto difficile. Ha premiato la buona campagna elettorale che abbiamo fatto, il grande lavoro che ha fatto in questi 5 anni Marcon e prima di lui Luciano Dussin. Devo dire che Marcon è stato anche un sindaco coraggioso per portare avanti scelte come quella dell'ospedale, che era molto futuristica e difficile da spiegare ai cittadini. Non si è nascosto dietro a un dito ma ha affrontato di petto la situazione parlando con loro. E alla fine il risultato è arrivato. Tanti complimenti a Stefano e alla sua squadra. Oggi è un bellissimo giorno per Castelfranco». La tensione è stata tale che, alla fine dello scrutinio, qualche candidato consigliere si è lasciato andare a un pianto liberatorio. Non si è trattenuto nemmeno il coordinatore della Lega castellana Antonio Dal Zotto. «È stata una vittoria faticosa, è stata dura però abbiamo sempre cercato di farla tranquilla senza parlar male degli avversari e siamo stati premiati - afferma lasciandosi andare a una viva commozione - C'è un misto di stanchezza e gioia, perché l'impegno è stato grande e ha portato a una grande vittoria».

LA STRETTA DI MANO

Sartoretto, i sostenitori e i candidati di Castelfranco Merita hanno atteso i risultati nel loro quartier generale, in via Francesco Maria Preti, all'ombra del municipio. E, hanno visto la passerella di Marcon che da piazza Giorgione è salito con la sua squadra in municipio attraversando a passi trionfali la città con tanto di magliette con lo slogan Castelfranco la città che amiamo e le bandiere con il leone di San Marco. È stato proprio il neorieletto sindaco ad avvicinarsi all'avversario per stringergli la mano. Sartoretto si stava rintanando del suo quartier generale quando Marcon è arrivato e, in segno di fair play, gli ha stretto la mano prima di andare a festeggiare con un brindisi con la squadra all'osteria Maniscalco.

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA