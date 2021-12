Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRITICITA'TREVISO Una serpentina di auto lunga quasi 3 chilometri, 6 ore di attesa. Alle 13.30 il centro tampone di Altivole sventola bandiera bianca: è saturo, non riesce più a ricevere utenti. I cancelli si chiudono e centinaia di utenti vengono dirottati alla Dogana di Treviso. Gli animi si scaldano, tanto da rendere necessario l'intervento dei carabinieri. Non solo per gestire la viabilità intasata ma anche per evitare problemi di...