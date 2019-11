CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRITICITA'SEGUSINO Week-end di pioggia ed allarme annunciato: chiusa di nuovo ieri la galleria sul Piave che collega Segusino a Vas. Anas ha comunicato in mattinata che a causa del vento e della pioggia, l'opera che collega la provincia di Treviso a quella di Belluno sarebbe stata chiusa al transito con deviazione dal lato successivo del fiume. «Già da stamattina era chiaro che la galleria non era in condizioni di sicurezza, ed abbiamo subito avvisato l'ente gestore - conferma il sindaco Gloria Paulon -. Situazione sempre pericolosa e...