LA CRITICA

TREVISO «Quel che veramente mi aspettavo è che il comitato dei sindaci dell'Usl prendesse una posizione ferma per far arrivare le mascherine e i dispositivi di protezione individuale a tutti i medici di famiglia. Bisognava pensare prima a tutelare i dottori che, a loro volta, tutelano la salute dei pazienti, in primis non rischiando di trasmettere loro il coronavirus. Invece non è stato così». Brunello Gorini, medico di famiglia a Salgareda e Ponte di Piave, segretario provinciale della Fimmg, la federazione dei dottori di base, non nasconde la delusione. Anche per questo non è che faccia salti di gioia davanti alla scelta di Mario Conte, sindaco di Treviso, di introdurre l'obbligo per tutti di indossare le mascherine in qualsiasi luogo pubblico della città. «I cittadini che le trovano ovviamente fanno bene a mettersele.

Ma intanto 5mila mascherine che ci siamo comperati da soli, come Fimmg, per i medici di famiglia trevigiani, sono ancora bloccate in dogana, senza che ci sia un apparente motivo valido sottolinea purtroppo non ho visto nessuna autorità muovere un dito per fare in modo che il nodo, tra l'altro inspiegabile, potesse essere velocemente risolto. Ci stiamo arrangiando per altre vie. Ma ad oggi quelle mascherine sono ancora ferme». Proprio ieri, tra l'altro, è stato ricoverato in ospedale un medico di famiglia della zona di Conegliano risultato positivo al coronavirus. «Forse aspettano che moriamo tutti prima di darci le mascherine conclude Gorini quando l'emergenza sarà finita, ci rifaremo in modo pesante contro le persone che hanno mandato i medici al macello senza la giuste protezioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA