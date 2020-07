LA CRITICA

TREVISO Massimo Malvestio, avvocato e manager, non è mai stato tenero con Dino De Poli. E oggi, quando tutti lo commemorano sottolineando le cose buone fatte e mettendo un po' in disparte le tante critiche che hanno sempre caratterizzato la sua gestione granda della Fondazione, senza badare a spese, lui mantiene una certa coerenza.

LE DISTANZE

«Non sono un ragazzo del coro - specifica - e so che De Poli apprezzerebbe questa coerenza. Pregherò per lui». Non aggiunge altro, Malvestio. Il giorno della scomparsa dell'ex presidente non è di certo il più adatto per muovere nuove critiche, per evidenziare le carenze della sua gestione. Adesso è il momento del cordoglio, del dolore silenzioso. Malevestio, del resto, quello che doveva dire su De Poli lo ha detto e ripetuto ma sotto sotto la stima tra i due non è mai mancata. Non ne ha mai fatto mistero. Lo ha accusato di aver dilapidato una fortuna, di aver contribuito ad affondare il bilancio della Fondazione con spese se non pazze, sicuramente discutibili.

LA FRATTURA

La rottura definitiva tra i due è avvenuta quando De Poli ha deciso di portare l'Università a Treviso, operazione che Malvestio ha criticato non tanto per la sua valenza, ma per l'assoluta mancanza di un'idea su come mantenerla economicamente. Una critica feroce, sfociata anche in un libro, Malagestio, in cui non ha risparmiato critiche e aneddoti di un carattere particolare, capace di grandi slanci, grandi visioni, ma anche di grandi sfuriate. Tratteggia il ritratto di un De Poli allergico alle cose pratiche, egocentrico e appassionatissimo di cibo e cucina. Tra gli episodi citati nel libro il più celebre è quello del capretto, che vede De Poli chiamare un ristorante e ordinare un intero capretto arrosto. Arrivato nel locale, vede la tavola preparata per otto persone. Il presidente si infastidisce e dice: «Xemo in do». Il ristoratore trasecola e pensa che il secondo sia il suo autista. Al che il presidente lo fredda: «Noo, mi e l capreto!». Quello tra De Poli è il cibo è un rapporto che traspare anche dalle sue azioni come il sostegno dato alle produzioni agricole locali, alle eccellenze come la produzione di formaggi. Ed evidenziato da un altro aspetto: ogni sede della Fondazione è dotata di cucina dove preparare, e gustare, manicaretti.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA