La crisi profonda del Pd: «Senza parlamentari e senza soldi»

L'ANALISITREVISO «Mai ci saremmo aspettati una sconfitta di questa gravità. In questo doloroso momento c'è la volontà di cogliere i segni del disagio per ricostruire, su nuove basi». Ha esordito così il segretario provinciale del Pd Giovanni Zorzi ieri nella sala congressi di Ca' del Galletto davanti ad oltre 200 dem riuniti nell'assemblea dopo il voto del 4 marzo. «Per la prima volta dal dopoguerra il nostro territorio è sguarnito di rappresentanti in Parlamento, siamo passati da 3 a zero, la situazione è drammatica» ha continuato...