IL CASOTREVISO Ieri è stato il giorno dell'assalto degli insegnanti ai tamponi in vista del primo giorno di scuola nella Marca. Al punto tamponi allestito alla dogana ci sono stati momenti di tensione e proteste, perché il rilascio del Green pass non è avvenuto contestualmente alla refertazione dell'esame, a differenza di quanto avviene per esempio in farmacia. L'Usl 2 è intervenuta a chiarire e ad assicurare tutti quelli che hanno fatto...