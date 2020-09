LA CONTROMISURA

TREVISO Lunedì, primo giorno di scuola, e prime tribolazioni a Ca' Sugana. Il timore riguarda il traffico al tempo del Covid. L'amministrazione teme che, nonostante i tanti appelli a utilizzare mezzi di trasporto alternativi, la maggioranza dei cittadini sceglierà l'auto per portare i figli a scuola. Con gli inevitabili ingorghi. Il sindaco Mario Conte e la polizia locale hanno quindi predisposto un piano straordinario. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma sono già state individuate le direttrici maggiormente frequentate negli orari di afflusso degli studenti, quelle a più alto rischio intasamento: viale IV Novembre in direzione Put, via Feltrina verso la città, viale della Repubblica, la zona della stazione dei treni e quella dei bus. «Avremo - spiega il comandate della Polizia Municipale Andrea Gallo - sei diverse pattuglie dedicate al traffico, di cui alcune motorizzate e una pattuglia in mountain bike. In caso di situazione di forte congestionamento o peggio di veri e propri blocchi alla viabilità, sono in grado di bypassare il traffico e intervenire tempestivamente. In più vi sarà un operatore dedicato al monitoraggio della situazione attraverso la video sorveglianza direttamente in centrale operativa. Sarò presente anche io, per dare disposizioni in tempo reale». L'obiettivo è avere forze dispiegate sul campo e prontamente utilizzabili per risolvere le emergenze.

L'APPELLO

Intanto viene ripetuto l'invito a non utilizzare solo l'auto: «Care famiglie, cari ragazzi, per raggiungere la scuola utilizziamo tutti i mezzi alternativi all'auto». Il sindaco Mario Conte lo dice chiaramente: «Preferiamo la mobilità alternativa a quella privata per evitare il caos traffico in giornate che fanno coincidere il semaforo verde negli istituti scolastici e le serrande alzate per molte attività produttive del capoluogo». Un appello a cui risponde presente la Mom, pur limitata nelle corse ad una capienza che non deve superare l'80% dei posti disponibili. «Siamo pronti - dice il presidente Giacomo Colladon - sia per quanto riguarda l'urbano che l'extra urbano». «Mancano pochi giorno all'inizio delle scuole - ha poi ricordato su un post Facebook ancora Conte - è un momento importante per i nostri ragazzi che finalmente potranno tornare a lezione in presenza. Stiamo mettendo a punto con la polizia locale un piano del traffico per gestire i punti potenzialmente critici ma voglio anche lanciare un appello alle famiglie e ai ragazzi: se possibile, utilizziamo la bici, il pedibus, il trasporto pubblico e tutti i mezzi alternativi all'auto. So che sto chiedendo uno sforzo ma aiutandoci e collaborando possiamo evitare il caos».

MEZZI PUBBLICI

«Io dico usiamo l'autobus - è il commento di Colladon - abbiamo investito tanto nelle protocolli e nella sanificazione in tempo reale dei nostri mezzi, il cui utilizzo è, nell'ambito della responsabilità di ciascuno affinché si tengano comportamenti corretti, estremamente sicuro». Il limite di capienza non spaventa il presidente della Mom: «Sui mezzi a maggiore capienza, cioè quelli extraurbani, l'80% significa avere la piena disponibilità dei posti a sedere e qualche posto in piedi. Tutte le linee, comprese quelle urbane, sono state potenziate con doppie corse grazie al contributo delle associazioni di categoria che ci hanno permesso di individuare circa un centinaio di mezzi turistici che saranno a disposizione, il tutto per un costo che si aggira intorno ai 2 milioni di euro all'anno. Per quanto riguarda le navette abbiamo calcolato che, sulla scorta degli abbonamenti venduti che sono circa 22-24 mila contro i 30 mila dell'anno scorso e delle entrate scaglionate, il fabbisogno dovrebbe essere soddisfatto con i mezzi che abbiamo a disposizione ma sono pronti a entrare in funzione altri autobus per rafforzare il servizio lì dove ce ne sarà bisogno».

Denis Barea

