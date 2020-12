LA CONFUSIONE

CONEGLIANO Lunghe, lunghissime. Le code registrate ai Covid Point della provincia nei giorni a ridosso del Natale sono arrivate a superare quelle già congestionate dell'ultimo periodo. Una corsa al tampone che nemmeno gli orari appositamente potenziati dalla Usl nei siti di Treviso, Conegliano e Altivole sono riusciti a gestire pienamente. Oltre all'area attrezzata alla Dogana nel capoluogo, è infatti stata costretta alla chiusura temporanea anche quella della Zoppas Arena di Conegliano, sia la vigilia che ieri mattina, con inevitabili malumori da parte di chi si è visto costretto a rinunciare al test. Centinaia le auto che per ore hanno atteso all'esterno dei drive-in, intasando le strade limitrofe e obbligando il personale sanitario a smaltire i numerosissimi utenti mentre gli agenti della polizia locale bloccavano le entrate. Lievemente più distesa la situazione alla ex Velo di Altivole, altro centro appositamente tenuto in funzione durante il Natale, dove ieri si è anche vissuto qualche momento di tensione quando un veicolo ha travolto alcune transenne rischiando di colpire gli addetti.

LE SOSPENSIONI

La tendenza è stata omogenea nella Marca: se il giorno di Natale la situazione è stata gestibile, il vero assalto si è registrato il 24 dicembre e ieri. Prima per procurarsi l'esito del test e poter passare il Natale con i pochi parenti concessi, poi per recuperare l'occasione persa in precedenza, anche in vista del rientro al lavoro. A migliaia sono accorsi negli ultimi tre giorni alla Zoppas Arena, accolti dai disegni che i bambini hanno donato agli infermieri e al personale dell'Esercito. Qui le attività sono state sospese due volte. Il massiccio afflusso ha infatti obbligato a sbarrare gli accessi per consentire lo smaltimento degli utenti già presenti sia giovedì che sabato. La vigilia di Natale fin dalle prime ore del mattino le auto hanno riempito viale dello Sport e a via San Giuseppe, con la colonna arrivata fino oltre la rotatoria con via Monticano. Un sovraffollamento che nel pomeriggio è andato acuendosi, portando i vigili urbani a chiudere gli accessi alle 17 non senza qualche protesta da chi è stato rimandato indietro. «Abbiamo operato di concerto con la Usl ha spiegato il comandante Claudio Mallamace. Tre ore e mezza sono servite per sottoporre al tampone tutti gli utenti che erano già all'interno». Dopo un Natale con ritmi decisamente più blandi nell'orario di apertura dalle 8 alle 11, la ressa si è ripresentata ieri fin dalle 7. «Alle 10.30 gli ingorghi erano tali che nuovamente abbiamo chiuso gli accessi. Il lungo serpentone di veicoli è tornato a riempire tutto il piazzale e le strade circostanti e dopo lo stop agli ingressi il personale sanitario ha lavorato fino alle 14 per riuscire a processare tutti i tamponi rapidi» ha concluso il comandante dei vigili urbani.

RALLENTAMENTI

Impegnativa è stata anche la situazione al Covid Point di via Piave ad Altivole, nella sede della ex Velo. I momenti più critici sono stati ancora una volta quello della vigilia di Natale e quello della mattinata di ieri, dove complessivamente si è registrata qualche ora di coda. Giovedì mattina le auto in ingresso e nel piazzale erano oltre un centinaio, ma il ricambio con quelle in uscita è stato costante seppur con ritmi sostenuti. Il personale medico e quello dell'Esercito sono stati impegnati a pieno regime, come pure è avvenuto la mattina di Santo Stefano. Con il centro aperto dalle 7 alle 13 i veicoli sono tornati ad assieparsi. In tarda mattinata si è registrato qualche momento di nervosismo fra alcuni utenti, unito all'apprensione quando un uomo nell'uscire dopo il tampone ha imboccato in auto una corsia di ingresso, abbattendo alcune transenne metalliche ma senza creare ulteriori danni. Regolare seppur con qualche rallentamento negli ultimi giorni è stato anche l'afflusso agli altri Covid Point della Marca, da quello di via Stiazza (fronte ex Melodi) a Castelfranco a quello del foro boario di Oderzo.

Serena De Salvador

