Il 3,5 per cento degli studenti con cittadinanza cinese presenti in Italia frequenta le scuole trevigiane. Vuol dire più di 1.800 ragazzi. Di questi, 200 solo negli istituti del capoluogo. Quella cinese è la comunità più diffusa. Nell'ambito delle comunità asiatiche, a livello nazionale la cittadinanza più numerosa è proprio quella cinese. In dieci anni i suoi numeri sono più che raddoppiati. Nell'anno scolastico 2007/2008 erano presenti nelle scuole italiane 27mila studenti cinesi. Oggi sono oltre 53mila. Solo negli ultimi due anni sono aumentati di oltre il 7 per cento. Va detto che la maggior parte degli alunni con cittadinanza cinese sono nati in Italia. Sul piano nazionale si è addirittura all'82 per cento. E la Marca è in linea con questo andamento. «Spesso gli studenti con cittadinanza cinese sono nati in Italia e sono molto ben integrati confermano i prèsidi trevigiani nonostante questo, comunque, mantengono un forte legame con la loro cultura». Il monitoraggio legato all'allerta per il nuovo coronavirus avviato dalle scuole non è affatto discriminatorio. Gli istituti trevigiani sono infatti pronti a segnalare al servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca qualsiasi alunno che rientra dalla Cina in questo periodo. Compresi ovviamente gli italiani di ritorno. La nazionalità non c'entra nulla. Inevitabilmente, però, è estremamente più probabile che i viaggi in oriente vengano fatti da persone che hanno la famiglia di origine cinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA