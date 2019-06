CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CLASSIFICATREVISO In tutta Italia non ce n'è uno di migliore. Il dipartimento materno-infantile dell'Usl della Marca ha conquistato il primo posto nella classifica nazionale. E sarà utilizzato come esempio di scuola nell'ambito del modello che ha un titolo che è già tutto un programma: Learning from excellence, imparando dalle eccellenze. L'obiettivo è esportare lo schema di lavoro per migliorare la qualità dei servizi sanitari nel resto della Penisola. A consacrare come eccellenza nazionale il dipartimento del trevigiano che fa...