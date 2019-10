«La città si sta trasformando: attenti al rischio Venezia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISITREVISO Ogni anno il computo dei saldi è sempre più difficile. Gli affitti in centro restano una grande emergenza. E i negozi chiudono o si trasformano. E' il caso di Marè che continua a viaggiare online. Ma chiude lo spazio nel cuore della città. Un trend che preoccupa Confcommercio. «La situazione economica, checchè se ne dica, non è difforme da quella degli anni passati. Non ci siamo ancora messi alle spalle la crisi» esordisce il presidente Ascom Federico Capraro. «Oltre a questo però c'è un aspetto legato...