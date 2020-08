IL FOCOLAIO

TREVISO «Il numero dei contagi rischia di aumentare: la Prefettura, assieme alle autorità preposte, valuti se sia il caso di chiudere temporaneamente lo stabilimento». Il focolaio scoppiato all'interno dell'Aia di Vazzola preoccupa e non poco i sindacati, che hanno chiesto, a livello unitario, l'apertura di un tavolo di confronto con l'Usl, la Prefettura e i vertici dell'azienda, per discutere sulle misure da mettere in campo per contenere il contagio nello stabilimento in cui sono emerse 125 positività al Covid-19 sui circa 650 lavoratori finora sottoposto a tampone. «Un dato che fa riflettere e che ci preoccupa - spiega Rosita Battain, segretario della Flai Cgil di Treviso -. È vero che sono tutti asintomatici e che l'azienda ha sempre mostrato molta attenzione alla sicurezza, ma ci aspettiamo che i numeri, nei prossimi giorni, possano salire ancora. Per questo chiediamo sia valutata la situazione con attenzione, considerando anche la possibilità di chiudere lo stabilimento per evitare che le cose non vada oltre». Categorico però il direttore dell'Usl Benazzi: «Gli isolamenti funzionano, dobbiamo evitare qualsiasi lockdown».

IL CONTAGIO

L'Usl sta cercando di ricostruire la catena di contagi. Quel che è certo è che il primo lavoratore positivo al tampone (questo non significa però che sia effettivamente lui il paziente zero), è un cittadino italiano: rientrato dalle ferie, ha cominciato ad accusare sintomi febbrili ed è stato sottoposto al tampone, che ne ha confermato la positività. Da lì è scattato il controllo sui contatti diretti al lavoro (22 positivi su 37), successivamente esteso a tutto il personale dell'azienda, che comprende, tra dipendenti e interinali, quasi 700 persone. L'azienda sanitaria, da mercoledì scorso, ha avviato una campagna di controlli serrata non ancora del tutto conclusa: un centinaio di dipendenti dovranno essere sottoposti al test nelle prossime ore. Per ora i positivi sono 125: molti di loro sono di origine straniera, appartenenti alla comunità senegalese.

FATTORI DI RISCHIO

Per tutti i positivi, come da protocollo, è stato disposto l'isolamento domiciliare. Secondo la Cgil però esistono dei fattori di rischio che vanno al di là delle condizioni di lavoro e del distanziamento in fabbrica. «Per questioni di retribuzione e di fascia sociale - spiega Battain - ci troviamo di fronte a lavoratori che condividono appartamenti, che abitano allo stesso piano, oppure che utilizzano la stessa macchina per andare al lavoro. Il timore insomma è che chi era negativo all'ultimo tampone, possa essere positivo al prossimo». Senza contare le situazioni di possibile promiscuità al di fuori dei reparti, all'esterno dell'azienda o nelle aree comuni.

LA PRODUZIONE

Fermare la produzione sarebbe ovviamente un problema per qualsiasi azienda. «Ma moltissimi lavoratori sono preoccupati: hanno lavorato fino a pochi giorni fa accanto a colleghi poi rimasti a casa per il Covid, e temono di poter risultare a loro volta positivi nei prossimi giorni». Per fortuna, esclusa qualche febbricola, tutti i lavoratori contagiati risultano di fatto asintomatici. Rimane però il nodo produzione. «Si potrebbe spostare l'attività negli altri stabilimento del gruppo per il tempo necessario - spiega Rosita Battain -. Qui non si tratta di dare colpe a nessuno, ma di fare prima di tutto scelte in ordine alla salute pubblica». Le difficoltà, in questo senso, rimangono. Si perché a Vazzola sarebbero concentrati i macchinari utilizzati alla macellazione dei polli pesanti (qui infatti una volta si macellavano anche i tacchini), e ci sono produzioni come le sottilissime, assenti negli altri stabilimenti. «Questo è vero, ma proprio per questi fattori il lavoro in questi mesi è stato tanto, e ci sono tutte le condizioni, in caso di una chiusura, di ricorrere per un breve periodo agli ammortizzatori sociali».

L'INCONTRO

Per il momento l'Usl però ritiene non vi sia la necessità di procedere con alcuna chiusura. «In questo momento stiamo testando tutti e isolando chi è positivo - spiega il direttore generale Francesco Benazzi, che ha ricevuto nelle scorse ore la richiesta di un incontro da parte dei sindacati -. La situazione è sotto controllo e domani (oggi per chi legge, ndr), completeremo il quadro con gli ultimi tamponi. Credo sia importante evitare qualsiasi forma di lockdown per le aziende, che significa di fatto la morte economica di un territorio. Non dobbiamo affossare le imprese, tanto più quelle che hanno la possibilità di turnare i propri dipendenti, ricorrendo anche ai lavoratori di altre sedi».

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

