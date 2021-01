LA CHIESA

TREVISO Vaccinarsi, una scelta etica. «Sono assolutamente d'accordo con il Papa che dice parole di grande saggezza e di verità. È in gioco la salute di ciascuno di noi e degli altri. È in gioco la possibilità di tornare a una vita serena. Probabilmente diversa, ma serena. Senza la continua paura che il virus continui a girare anche attraverso di noi». Le parole del vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi, pronunciate domenica in un'intervista all'emittente Antenna Tre, fanno eco a quelle di Papa Francesco e invitano i cittadini a non sottovalutare i rischi della pandemia.

IN PRIMA LINEA

Il pontefice pubblicamente ha annunciato la decisione di vaccinarsi: «Il vaccino è un'opzione etica perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri. La settimana prossima inizieremo a farlo in Vaticano e io mi sono prenotato, si deve fare» aveva dichiarato Bergoglio pochi giorni fa, interrogato sul tema della pandemia e della vaccinazione. Un atto d'amore, così monsignor Tomasi ha poi definito la scelta della vaccinazione. Riprendendo così il pensiero espresso sulla stessa linea d'onda dal Papa: «È un discorso etico, è un discorso di cura per noi stessi, per le persone che amiamo. Per tutti ha detto il vescovo. È un momento in cui possiamo con un atto di responsabilità e di saggezza fare davvero il bene nostro e il bene di tutti».

LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI

La questione etica tocca poi il tasto della stretta attualità, entrando nel vivo della cultura antiscientifica strisciante sulla quale, dopo Papa Francesco, anche il vescovo di Treviso mette in chiaro il suo pensiero. Il fulcro è il negazionismo: «Siamo in una società democratica fatta di pesi e di contrappesi ha spiegato Michele Tomasi. Abbiamo un sistema di controllo pubblico della validità e della bontà di questi vaccini. Pochi di noi sono tecnici nel campo. Io mi devo affidare a qualcuno. E mi fido di quello che mi dicono le istituzioni». L'avvio della campagna vaccinale anti Covid è stato intanto annunciato nei giorni scorsi in Vaticano con una circolare del Governatorato, l'ente cui fa riferimento il servizio di sanità dello Stato vaticano.

Alessandra Vendrame

