La chiave di Conte per Ca' Sugana

LA SFIDATREVISO Granitico, compatto alla meta, fiducioso: così il centrodestra si presenta al voto. Deciso a riprendere in mano la città che per un ventennio è stata la roccaforte del Carroccio. Mario Conte, enfant prodige della Lega su cui hanno voluto puntare big del calibro di Luca Zaia e Matteo Salvini, è riuscito con tenacia ad aggregare intorno al proprio nome sette liste: Lega, Lista Mario Conte per i quartieri, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Grande Treviso, Renosto-Udc e lista Zaia-Gentilini, forse la perla più preziosa del suo...