Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CHIAMATATREVISO Un esercito composto da 130 medici specializzandi delle università di Padova e Verona è pronto a entrare in campo per far decollare il piano vaccinale anti-Covid. I più giovani hanno 25 anni. I più vecchi 33. L'Usl della Marca li ha appena reclutati per aumentare il numero di camici bianchi nei centri vaccinali. In attesa dell'arrivo di un numero sempre maggiore di dosi, ci si prepara per poi non fermarsi più. I...