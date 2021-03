IL PUNTO

TREVISO «Prima di arrivare a chiudere le scuole forse sarebbe stato meglio organizzare dei presìdi direttamente negli istituti per vaccinare almeno gli studenti dai 16 anni in su. Sarebbe stato opportuno cogliere l'occasione per mettere al riparo buona parte dei giovani che si spostano, in particolare tra scuola e famiglia, ma non solo, con il rischio di trasmettere inconsapevolmente il coronavirus». A parlare è Marco Moretti, segretario della Flc-Cgil di Treviso. Dopo l'annunciata chiusura delle scuole nel distretto di Asolo (a partire da domani saranno in didattica a distanza tutti gli studenti di seconda e terza media e delle superiori), il sindacato punta i riflettori sullo schema vaccinale alternativo, già caldeggiato da alcuni esperti, che prevede l'immunizzazione dei più giovani per cercare di stroncare dalla base una nuova ondata del Covid.

Per la Cgil è stata persa un'occasione. Lo strumento, almeno sulla carta, c'era. Il vaccino della Pfizer è stato autorizzato per essere somministrato alle persone dai 16 anni in su, come evidenziato dall'Agenzia italiana del farmaco. Teoricamente, quindi, sarebbe stato possibile vaccinare i ragazzi degli ultimi tre anni delle superiori. Ma alla fine il piano vaccinale generale è partito dal personale sanitario, ovviamente, per poi procedere con gli anziani e gli operatori delle case di riposo, gli ospiti delle strutture residenziali e parte dei lavoratori dei servizi essenziali. «Non andiamo di certo contro alle indicazioni sanitarie: la salute viene sempre prima di tutto specifica Moretti prendiamo quindi atto della decisione di mettere in didattica a distanza tutte le scuole del distretto di Asolo dalla seconda media in su. Resta il fatto che a un anno dall'inizio dell'epidemia a livello scolastico ci troviamo sostanzialmente nella stessa posizione».

Un pensiero, quest'ultimo, condiviso anche da Michela Gallina, coordinatrice della Gilda degli insegnanti di Treviso. «La scelta della didattica a distanza totale per le scuole del distretto di Asolo, dalla seconda media, ci ha colto di sorpresa tira le fila il problema ormai è anche di natura sociale. Mi auguro che l'emergenza possa essere superata quanto prima. E spero che questo porti anche a cambiamenti strutturali indispensabili per la scuola, a cominciare da nuovi finanziamenti e dalla revisione degli spazi per impedire la formazione di classi pollaio. Il tutto senza ovviamente inserire tra i cambiamenti strutturali anche la didattica a distanza». Per la Gilda deve rimanere un'eccezione.

