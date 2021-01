IL SINDACATO

TREVISO «Noi puntiamo al rientro in presenza al 50% dal 1 febbraio. E ci batteremo per questo». Marco Moretti, segretario generale Flc Cgil Treviso chiarisce la battaglia dei sindacati per riportare almeno parte degli studenti delle superiori alla didattica in presenza tra tre settimane. «Il vero problema non è il programma scolastico, perchè la didattica a distanza in questo senso funziona. Quello che manca è l'incontro. Ed è la parte che aiuta i ragazzi a crescere. Questo è stato negato e dobbiamo tenerne conto per il futuro». Moretti invita tuttavia a non seguire molte proiezioni catastrofiste che circolano in queste settimane sui social. «L'eventuale ignoranza delle future classi dirigenti è una fake news-ribadisce- A mancare sarà altro tuttavia. La scuola deve essere presenza: questo insegna a stare nel mondo». Anche Cgil punta il dito sul tema dei trasporti.

IL PROBLEMA

«Nei mesi autunnali abbiamo avuto due grandi criticità sottostimate- prosegue Moretti- il primo è stato quello dei trasporti. Il numero dei ragazzi andava limitato drasticamente subito, ed avevamo proposto al presenza di stewart per il controllo. Perchè a scuola tutti i dispositivi erano garantiti. Il vero problema riguardava il prima e il dopo». L'altra questione è stata quella del tracciamento dei contagi. Che, ad un certo punto anche per ammissione dei presidi, è sfuggito di mano. «Nessuno nega l'emergenza o la pandemia. Il problema è che non si può solo pensare di salvaguardare il comparto economico, dimenticando la necessità degli adolescenti di essere presenti a scuola. Per questo abbiamo voluto, anche attraverso i tavoli in Prefettura, animare un costante e costruttivo dialogo con le parti sociali che in questi mesi hanno sempre dimostrato di saper essere responsabili e propositive». Anche in relazione alle proteste degli studenti di ieri, Moretti si dice solidale. «Chiaro che dal loro punto di vista sia ingiusto pensare che l'unica via per contrastare la pandemia in Veneto, adesso che dovevano tornare a scuola i nostri ragazzi e riappropriarsi di quel diritto allo studio garantito dalla Costituzione, è la chiusura della scuola in presenza per le superiori per tutto il mese di gennaio».

L'IDEA

Da qui la proposta ad aprire riunioni e tavoli agli stessi studenti, per ascoltare in maniera diretta e non filtrata il loro disagio. «Comprendiamo la necessità di una scelta di prudenza con il contagio fuori controllo sul nostro territorio e gli ospedali sull'orlo del collasso. Chiederemmo però misure stringenti perchè in questa zona Gialla nonostante la chiusura delle superiori i contagi non si sono affatto ridotti». La proposta è dunque di intervenire anche con altre chiusure indispensabili e mantenere le restrizioni che il Governo ha imposto per queste festività. «In questo modo possiamo ipotizzare di darci come traguardo il 1 febbraio per ripartire con la didattica in presenza al 50%».

E.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA