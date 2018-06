La Cgil: «Incontro con Leroy Merlin»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(mz) In un 2018 tristemente costellato di morti sul lavoro, l'infortunio in cui è rimasto coinvolto un addetto 22enne del grande magazzino del fai da te Leroy Merlin di Olmi rischia quasi di passare sotto silenzio. Per i sindacati di categoria, però, l'episodio deve rafforzare l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro anche nel settore del terziario. Per questo Nadia Carniato, segretaria provinciale della Filcams Cgil, ha subito contattato il responsabile delle risorse umane dell'area Nordest della grande catena francese. «Sulla...