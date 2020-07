L'INVENZIONE

TARZO Sono Made in Tarzo i dispositivi per la lotta al Covid-19 che la Città Metropolitana di Milano ha dislocato presso alcuni siti sensibili del proprio territorio, come gli ingressi dell'idroscalo. I totem Thermo Acess, ideati e realizzati da tre imprenditori veneti, tra i quali Diego Pol, ad della Cesaf di Tarzo, permetteranno la rilevazione della temperatura corporea ai flussi di persone che transitano in luoghi pubblici, in prossimità di accessi e varchi, integrati anche con un sistema di regolazione di accesso/contapersone, con dispenser di gel igienizzante e con quanto serve per combattere la diffusione del Coronavirus.

LA PROFESSIONALITA'

I tre imprenditori, che in passato avevano già fronteggiato l'emergenza Ebola nella loro azienda che ha sede in Liberia, quando il Covid è arrivato in Italia non si sono fatti sorprendere e hanno messo a frutto competenze e professionalità per rendersi subito utili. Ma non si sono limitati solo al progetto e alla vendita (che peraltro ha registrato richieste da oltre 60 Paesi, Cina compresa). Hanno voluto, infatti distribuire gratuitamente alcuni di questi dispositivi alle regioni italiane più colpite. Così a Lombardia e Veneto hanno donato 10 dispositivi. Quelli destinati a Milano sono già stati collocati in aree a grande flusso di pubblico mentre per il Veneto saranno sistemati presso le aziende sanitarie locali.

LA GENEROSITA'

Ma la generosità dei tre imprenditori non si ferma qui perché hanno voluto anche fare un'azione simbolica, che hanno chiamato una rivoluzione gentile.

«Questi nuovi avvenimenti hanno profondamente cambiato le nostre abitudini racconta Diego Pol - e tutto i mondo intorno a noi sta cambiando. Per questo crediamo che tutti dovremmo dare il nostro contributo attivo, ciascuno nel proprio settore di competenza. Così, dopo aver pensato ad un progetto che fosse utile per le persone come anche per i nostri lavoratori abbiamo pensato di fare qualcosa in più. Così abbiamo deciso di destinare una quota dei profitti dalle vendite di Thermo Access al Cantiere delle Donne, una community nata in Veneto per dare voce alle donne, per realizzare progetti, portare avanti attività e battaglie per il bene di tutti. Oggi questa associazione conta circa 3.400 donne in tutta Italia e il numero è in continua crescita. Fare qualcosa anche per loro per noi è stato importante per lanciare un messaggio di solidarietà in un momento difficile».

Antonella Stelitano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

