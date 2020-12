LA CERTIFICAZIONE

SUSEGANA Un flusso che non si è arrestato del tutto neppure al culmine del lockdown e che, anzi, dall'inizio dell'emergenza Covid, ha conosciuto un incremento, sulla scia del boom delle consegne a domicilio e del commercio elettronico. Il trasporto su gomma, sia per rifornire di beni essenziali e generi di prima necessità sia per recapitare acquisti più voluttuari, in questi mesi si è confermato una volta di più la forma principale di distribuzione delle merci ai punti vendita o agli utenti finali, nella Marca Trevigiana come in tutta Italia. Lo confermano i numeri: in provincia di Treviso, al 31 dicembre scorso (ultime statistiche disponibile, ma, come detto, probabilmente aumentate durante l'anno), circolavano 70mila veicoli adibiti a tale funzione, su circa 400mila attivi in Veneto. Dietro a questa flotta opera una filiera, quella delle manutenzioni, con un compito rivelatosi altrettanto cruciale in questo periodo: mantenere in efficienza e sicuri questi mezzi.

La Carraro Concessionaria, ad esempio, si è attrezzata per innalzare i livelli standard dell'assistenza per garantire il massimo di affidabilità alla clientela. Nei giorni scorsi è arrivata dalla casa madre Mercedes la prestigiosa certificazione VanPro Center che viene assegnata alle concessionarie e ai centri di assistenza che garantiscono i più alti standard di efficienza, professionalità e servizi personalizzabili. La società, con sede principale a Susegana, è il primo concessionario in Italia a raggiungere il quarto livello Van Pro Center.

«Grazie a questa certificazione - assicura l'amministratore Giovanni Carraro ora siamo in grado di supportare ancor meglio le imprese e i tanti professionisti alle prese con tempi di consegna sempre più stringenti». La concessionaria Carraro ha superato la verifiche svolte dal colosso automobilistico della stella a tre punte: diversi i controlli attuati, riguardo gli standard delle sedi, la preparazione dei consulenti e manager, la gestione dell'officina, la velocità del ricontatto cliente, il parco auto nuovo e usato, ha riconosciuto l'ambita certificazione.

M.Z.

