LA CERIMONIA

VILLORBA Madrina di cresima a distanza, per le difficoltà di spostamento tra Paesi in tempi di Covid. A Pezzan di Carbonera, per fare da santola alla 13enne villorbese Vittoria, Veronica Bergo di 25 anni ha ottenuto di fare da madrina per procura. In chiesa domenica c'era mamma Paola, ma i registri parrocchiali riportano il nome della 25enne che fa la ricercatrice a Friburgo. La cerimonia era fissata per l'8 marzo, primo giorno di lockdown, ed è slittata a ottobre. E se già viaggiare era più complicato, ci si è messo di mezzo l'inserimento, da parte della Germania, del Veneto tra le zone rosse. «Aperte le frontiere a inizio giugno, mi hanno confermato il posto di dottorato in Germania racconta Veronica e a fine mese sono partita. I miei piani, in vista della cresima, erano di tornare a casa. Ma a fine settembre i casi di Covid stavano già salendo ed era difficile fare previsioni». Berlino intanto ha iniziato a inasprire le condizioni per il rientro dai Paesi a rischio: «Mi preoccupava che chiudessero del tutto le frontiere e che non potessi ritornare, col rischio di problemi a lavoro». Veronica è uno dei cervelli italiani all'estero: lavora al Max Planck Institute di Friburgo dove ha un dottorato di ricerca sugli effetti della chemioterapia sulle cellule staminali. La Germania attualmente impone al rientro dall'Italia 14 giorni di quarantena. Da qui la necessità di trovare un'altra soluzione: «Avevo paura di mettere a rischio la mia famiglia e le altre persone» spiega. Il parroco si è dimostrato disponibile, così veronica è stata presente con lo spirito, oltre che attraverso mamma Paola e papà Pino, con una gioiosa videochiamata a Vittoria all'apertura del regalo.

Lina Paronetto

