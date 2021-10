Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CERIMONIATREVISO «Nella vita nulla capita per caso. E allora, non a caso i cento anni della vostra sezione capitano ora, alla fine dell'incubo della pandemia: grazie di cuore perché senza di voi non ce l'avremmo fatta». Nelle parole del sindaco Mario Conte, durante la cerimonia in piazza della Vittoria, sono sintetizzati l'abbraccio e il ringraziamento di Treviso ai suoi Alpini. Le Penne nere festeggiano in città, tra ieri e oggi, il...