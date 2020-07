LA CERIMONIA

TREVISO Il feretro spoglio, la chiesetta aperta solo alla famiglia e fuori, a distanza, due amici di sempre impietriti sotto la pioggia. Dino De Poli, storico presidente di Fondazione Cassamarca, l'uomo che ha disegnato lo sviluppo di Treviso per quasi trent'anni, se n'è andato nel più assoluto silenzio. La famiglia aveva chiesto il massimo riserbo. Così è stato. L'ultimo saluto si è tenuto alle 9 di ieri mattina all'interno della casa di riposo dell'Israa di Santa Bona, dove De Poli era stato accolto 25 giorni fa. Nella cappella sono entrati solo i familiari più stretti: la moglie Renza, i figli Nicoletta e Mauro, il fratello Ugo e la nipote Margherita. Non è stata recitata la messa. Don Aldo Danieli, cappellano dell'istituto, ha tenuto una brevissima cerimonia con la benedizione della bara. Nessuno tra i familiari ha preso la parola. Tutto si è concluso nel giro di un quarto d'ora. Alle 9.22 si sono aperte le porte e il feretro è uscito dalla cappella raggiungendo il carro funebre sotto la pioggia. I familiari lo hanno seguito con lo sguardo. Fuori non c'erano autorità civili né rappresentanti della Fondazione.

GLI AMICI

Solo i due amici che, pur dall'altra parte della strada per rispettare il riserbo chiesto dalla famiglia, non hanno voluto mancare all'ultimo saluto a De Poli. Flavio, il fedelissimo autista del capostipite di Cassamarca, si è fermato nel parcheggio della casa di riposo. Prima si era avvicinato al carro funebre ancora vuoto. Poi è tornato sui propri passi. E quando è uscita la bara si è inginocchiato sull'asfalto, usando l'ombrello come sostegno, e si è sciolto in un pianto senza fine. A pochi metri c'era Adriano Madaro, il curatore delle mostre sulla Cina che hanno fatto epoca a Ca' dei Carraresi. «Rispettando il desiderio della famiglia di una cerimonia strettamente privata, mi sono sentito in obbligo di dare un ultimo saluto con lo sguardo a una persona straordinaria, con la quale avevo stretto un rapporto di amicizia molto particolare spiega. Andare a salutarlo è stato un bisogno che mi è nato dal cuore. Dino De Poli non è stato l'uomo di potere che qualcuno ha descritto dall'esterno. Si era costruito una corazza che usava nella sua attività pubblica. Ma chi l'ha conosciuto davvero sa che era una persona solare, gioviale e disponibile». Madaro ha conosciuto De Poli negli anni 70. E di seguito ha avuto la possibilità di approfondire l'amicizia anche grazie a tre viaggi fatti assieme in terra cinese tra il 2004 e il 2011. «Era un personaggio atipico e speciale sottolinea non un faccio tutto io, come a volte è stato raccontato, ma una persona che è stata in grado di unire la trevisanità a una visione internazionale, che abbracciava tutto il mondo». Quando il feretro è stato caricato sul carro funebre, don Aldo ha dato un'ultima benedizione poggiando la mano sulla bara. Poi la macchina è partita verso il vicino crematorio. E nel giro di poco è ripresa la quotidianità della casa di riposo. Non è stato necessario risistemare troppo la cappella della struttura. Durante la celebrazione erano giusto state accese le due candele sull'altare. In breve tempo la sala è stata pronta per ospitare le visite dei familiari degli ospiti del centro servizi dell'Israa. Gli incontri si tengono a gruppi di quattro proprio nell'ambiente della chiesetta, a partire dalle 9.30, per rispettare le misure di prevenzione contro la diffusione del Coronavirus. Così è stato anche ieri. In pochi minuti è calato il sipario sullo storico presidente che attraverso Fondazione Cassamarca ha dominato la vita pubblica di Treviso per tre decenni.

Mauro Favaro

