TREVISO Contagi fuori controllo a causa delle feste private: esplode la rabbia dei ristoratori. Il nuovo Governo ha congelato le aperture del precedente sulle aperture serali, ma il numero dei positivi aumenta. «Riaprire non significa solo tutelare noi imprenditori, ma anche la salute pubblica» osservano convinti gli esercenti.

La Fipe ha ripreso il pressing perchè i ristoranti con metrature adeguate possano tenere aperto fino alle 21,30. «Decine di uomini della polizia locale e delle forze dell'ordine controllano ogni fine settimana, oltre alle strade e alle piazze del centro, tutti quei locali che da maggio 2020 lavorano in sicurezza rispettando tutte le norme imposte da governo e regione, siano queste sensate o meno. Intanto appena fuori mura è possibile fare un pic-nic indisturbati in sei per tavolo a meno di 50 cm gli uni dagli altri o tenere feste e riunioni private. Ma il problema, il centro del contagio, sono i ristoranti e i bar, così come le palestre, i cinema, i teatri».

LO SFOGO

Andrea Penzo Aiello, anima di Treviso Imprese Unite si sfoga con un post. «Una politica che guarda la realtà con la mano davanti agli occhi, per accreditare le proprie decisioni con fatti spesso inventati, non è degna di rappresentare questo paese. Dobbiamo ripartire subito per il bene delle nostre aziende e della salute pubblica. La gente è più sicura se controllata nei nostri locali e il trend dei contagi da fine ottobre 2020 a metà gennaio 2021 lo conferma».

Anche Fipe Treviso guarda con preoccupazione la curva dei positivi, a fronte del permanere della chiusura serale.

«Se concederanno di aprire i ristoranti fino a sera invece che tutto si concluda entro le ore 18 si distribuirebbero gli afflussi dei clienti evitando persone in strada, in piedi fuori da ogni controllo -osserva la presidente Dania Sartorato- ll ministro della Salute Speranza ha congelato i progressi ottenuti da Fipe con fatica, settimane fa, anche in forma scritta dal Cts sul tema del prolungamento dell'apertura fino alle 21.30. Ciononostante come Federazione proseguiamo il pressing più forti e determinati di prima: martedì, mercoledì e giovedì di questa prima settimana del nuovo governo Draghi abbiamo incontrato i ministri Garavaglia e Giorgetti più diversi senatori».

APRIAMO I GIARDINI

La richiesta dell'associazione è poter accomodare i clienti nei dehors e giardini o nelle spaziose sale dei locali più ampi fuori dei centri storici delle Colline, lungo le Rive dei fiumi e verso le spiagge.

«Sappiamo bene che la fascia più colpita dalla pandemia sono gli ultraottantenni. Questo segmento di mercato statisticamente non frequenta i ristoranti alla sera. Figuriamoci con la pandemia. Quindi perchè non lasciare che i ristoranti restino aperti anche la sera?».

Le scene di assembramenti a Venezia, le code in montagna, i raggruppamenti al mare, insieme alle notizie di feste private famigliari stanno mettendo a dura prova il settore bar e ristorazione. Anche perchè i ristori ancora arrivano a singhiozzo.

